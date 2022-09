I candidati modenesi di NOI Moderati in visita a Porta Aperta

Rispondendo all’invito lanciato nei giorni scorsi alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale, i candidati modenesi di NOI Moderati (Francesco Coppi, Manuela Spaggiari, Grazia Ruini, Federica Calvi) hanno incontrato il presidente di Porta Aperta, Alberto Caldana, e visitato la sede dell’Associazione.

Come riportano i rappresentanti di NOI Moderati, “è stato davvero un bel momento di informazione, discussione e confronto su tematiche – come l’immigrazione, la mancanza di lavoro e le nuove povertà (ad esempio, la c.d. “povertà energetica”, ovvero l’impossibilità di far fronte ai costi mensili delle utenze, che sta colpendo sempre più famiglie pure nel nostro territorio) – di grande importanza per i cittadini”.

“Sono temi di tutti, ed anche i partiti di centrodestra sono in grado di proporre soluzioni efficaci ed innovative, per cercare di risolvere queste e le tante attuali problematiche di disagio sociale, senza dimenticare la dignità ed il rispetto della persona umana”, ha infine concluso Francesco Coppi