In bici con un cutter, fermato 39enne. Era ricercato per rapina

MODENA – Nella giornata di ieri, giovedì 29 settembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 39 anni e contestuale denuncia in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere e per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nel primo pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per una segnalazione di un uomo che a bordo di una bici aveva in mano un arnese metallico. L’uomo veniva individuato e fermato dalle pattuglie in zona e trovato in possesso di un cutter. L’uomo è poi risultato essere destinatario di un provvedimento di carcerazione in luogo del divieto di dimora emesso dalla Procura delle Repubblica di Rimini per il reato di rapina.

Sempre nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 41 anni, poiché destinatario di provvedimento di carcerazione dovendo il medesimo espiare la pena di due anni e tre mesi.

