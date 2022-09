Medolla, omicidio Emilio Missere: dopo 77 anni una lettera anonima riapre il caso

MEDOLLA – Aveva 22 anni Emilio Missere, quando, il 13 giugno del 1945, venne assassinato, probabilmente da persone legate al Comitato locale di Liberazione Nazionale. Ma la sua scomparsa è, in realtà, tuttora un mistero, perchè, a 77 anni dalla morte, del corpo di Missere ancora non è stata trovata traccia. Oltre al corpo, inoltre, sparì anche la sua auto, una Topolino bianca. Ora, però, come riporta la “Gazzetta di Modena”, è arrivata una possibile svolta che potrebbe aiutare a fare luce su quanto avvenuto. Nei giorni scorsi, infatti, all’ufficio del Commissario straordinario di Governo, che si occupa appunto dei casi di persone scomparse da lungo tempo, è stata recapitata una lettera anonima, in cui verrebbe indicata la località in cui Missere sarebbe stato sepolto in seguito all’assassinio. Nella lettera, poi, sarebbero contenute anche le indicazioni per ritrovare i resti dell’automobile del giovane. Ora, probabilmente, gli inquirenti ispezioneranno l’area indicata nella lettera, anche se, naturalmente, è possibile, a causa dei cambiamenti del territorio negli ultimi 70 anni, che ora su quei terreni sorgano abitazioni o altri edifici.

