Meteo, nel weekend in arrivo nuovi temporali: allerta gialla per sabato 3 settembre

Nel weekend è attesa una nuova ondata di maltempo sul territorio dell’Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, sabato 3 settembre, è stata, infatti, diramata una nuova allerta gialla per temporali, valida dalle 00:00 del 03 settembre fino alle 00:00 del 04 settembre, per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per la giornata di sabato 3 settembre sono, infatti, previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.