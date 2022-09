Mirandola, incidente in via Imperiale: un’auto nel fosso a lato della strada

MIRANDOLA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, a Mirandola, in via Imperiale, in corrispondenza del civico 317. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente, ma un’auto è finita nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Mirandola, che invita gli automobilisti in transito a prestare attenzione.

