Mirandola, “Weekend alla brace”: piazza della Costituente chiusa al traffico dal 23 al 26 settembre

MIRANDOLA – La Polizia Locale di Mirandola informa la cittadinanza che sabato 24 e domenica 25 settembre in occasione della manifestazione “Weekend alla brace”, piazza della Costituente sarà chiusa al traffico e alla sosta nel tratto compreso tra via Cavallotti, piazza Castello e via Verdi, dalle ore 14:00 di venerdì 23 settembre alle 00:00 di lunedì 26 settembre 2022.

