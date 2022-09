Polizia di Stato, Messa in onore del patrono San Michele Arcangelo

MODENA – Nella mattina di oggi, giovedì 29 settembre, alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista, in via Diena, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, verrà celebrata da mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e Carpi, una Santa Messa in onore del patrono della Polizia di Stato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017