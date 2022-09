Prima Categoria: la Solierese anticipa contro il Maranello, trasferte per Solarese, Pol. Nonantola e Ravarino

di Simone Guandalini – Dopo il primo turno di Coppa Emilia, disputatosi lo scorso fine settimana, al via nel weekend, tra sabato 10 e domenica 11 settembre, il Girone D di Prima Categoria. Il primo match in programma è l’anticipo del sabato, alle ore 15, tra Solierese e Maranello Sportiva. La Solierese, che esordirà in campionato davanti al proprio pubblico, è chiamata al riscatto dopo la cocente delusione rappresentata dalla retrocessione dalla Promozione dello scorso anno; anche questa annata non è partita al meglio per la formazione gialloblù, sconfitta nel primo turno di Coppa Emilia, con un netto 0-3, nel derby delle Terre d’Argine contro lo United Carpi. Esordio in trasferta, invece, per le due neopromosse dalla Seconda Categoria Pol. Nonantola e Solarese, ma anche per il Ravarino, qualificatosi per i playoff lo scorso anno. La Pol. Nonantola di mister Mayer farà visita al Pavullo, mentre Solarese e Ravarino, che hanno passato il primo turno di Coppa Emilia la scorsa settimana, battendo rispettivamente Gaggio e Colombaro, saranno impegnate sui campi dello stesso Colombaro e della Consolata 67.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 1:

Sabato 10 settembre, ore 15:

Solierese – Maranello Sportiva

Domenica 11 settembre, ore 15.30:

Colombaro – Polisportiva Solarese

Consolata 67 – Ravarino

Lama 80 – United Carpi

Madonnina Calcio – Junior Fiorano

Pavullo – Pol. Nonantola

Veggia – Gaggio

Virtus Cibeno – Sammartinese

