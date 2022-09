Prima Categoria: Ravarino-Solierese 5-0. Primo successo per la Solarese, ko la Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – E’ una tripletta del solito Sanci, già autore di una doppietta all’esordio in campionato dello scorso weekend, ad indirizzare in favore del Ravarino la sfida odierna contro la Solierese. Per i gialloblù il passivo è pesante: 5-0 sul campo del Ravarino, primo in classifica a punteggio pieno, insieme a Maranello Sportiva, Sammartinese, United Carpi e Colombaro, e seconda sconfitta consecutiva nel Girone D di Prima Categoria, dopo il ko all’esordio contro il Maranello. Oltre a Sanci, per il Ravarino vanno in gol anche Generali e Malagoli. Nelle altre gare del girone, prima vittoria in campionato per la Solarese, che supera 2-1 in casa la Virtus Cibeno, e sconfitta con lo stesso punteggio per la Pol. Nonantola di mister Mayer, che cade davanti al proprio pubblico contro la Madonnina Calcio. Per la Solarese sblocca il match al 33′ Pedrazzi, bravo a sfruttare l’assist di Cocchi. Al 66′, arriva il momentaneo pari della Virtus Cibeno: Equabile beffa Gnocchi in area piccola. Ma all’85’, la Solarese torna avanti: Dondi, dopo una spizzata di Russo, insacca il gol del definitivo 2-1. La Pol. Nonantola, invece, nell’anticipo del sabato pomeriggio, va sotto in avvio di ripresa a causa di una rete di Konate. Al 75′ arriva il pareggio di Carnazza, ma all’83’ Pioppi su azione da corner, trova il definitivo 2-1 per la Madonnina.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 2:

Pol. Nonantola – Madonnina Calcio 1-2 (49′ Konate (M), 75′ Carnazza (P), 83′ Pioppi (M))

Gaggio – Consolata 67 1-4

Junior Fiorano – Colombaro 0-2

Maranello Sportiva – Pavullo 4-0

Polisportiva Solarese – Virtus Cibeno 2-1 (Pedrazzi (S), Equabile (V), Dondi (S))

Ravarino – Solierese 5-0 (Sanci, Generali, Sanci, Sanci, Malagoli)

Sammartinese – Lama 80 2-0

United Carpi – Veggia 2-0

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Ravarino 6

Maranello Sportiva 6

Sammartinese 6

United Carpi 6

Colombaro 6

Madonnina Calcio 4

Consolata 67 3

Pol. Nonantola 3

Polisportiva Solarese 3

Junior Fiorano 1

Veggia 1

Gaggio 1

Virtus Cibeno 0

Lama 80 0

Pavullo 0

Solierese 0

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017