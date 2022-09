Prima Categoria: Solierese e Solarese ko, vittorie esterne per Ravarino e Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – Esordio con successo, nel Girone D di Prima Categoria, per Ravarino e Pol. Nonantola che, entrambi in trasferta, si impongono, rispettivamente col punteggio di 3-1 e di 2-0, sui campi di Consolata 67 e Pavullo. A regalare la vittoria al Ravarino è una tripletta di Sammartino, mentre per la Pol. Nonantola vanno a segno nella ripresa Momodu (55′) e Sirotti (79′). Non basta, invece, alla Solarese, una rete direttamente da calcio di punizione di Russo, che al 40′, consente ai giallorossi di riportarsi in parità, dopo il vantaggio del Colombaro al 25′. Nella ripresa, infatti, il Colombaro trova la rete del 2-1 che chiude il match. Ko all’esordio stagionale in campionato anche la Solierese che, nell’anticipo del sabato contro il Maranello, cade in casa col punteggio di 1-0: A decidere il match in favore degli ospiti, un rigore di Shpijati all’85’.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 1:

Solierese – Maranello Sportiva 0-1 (85′ rig. Shpijati)

Colombaro – Polisportiva Solarese 2-1 (Francioso (C), Russo (S), Morotti (C))

Consolata 67 – Ravarino 1-3 (rig. Bonvicini (C), Sammartino (R), Sammartino (R), Sammartino (R))

Lama 80 – United Carpi 0-2

Madonnina Calcio – Junior Fiorano 1-1

Pavullo – Pol. Nonantola 0-2 (55′ Momodu, 79′ Sirotti)

Veggia – Gaggio 0-0

Virtus Cibeno – Sammartinese 0-3

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 3

Ravarino 3

Pol. Nonantola 3

United Carpi 3

Colombaro 3

Maranello Sportiva 3

Junior Fiorano 1

Madonnina Calcio 1

Gaggio 1

Veggia 1

Polisportiva Solarese 0

Solierese 0

Consolata 67 0

Lama 80 0

Pavullo 0

Virtus Cibeno 0

