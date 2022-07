Calcio dilettanti, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: ufficializzati i gironi delle squadre della Bassa

di Simone Guandalini – Calcio dilettanti: è stata ufficializzata da parte del Crer la composizione dei gironi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dell’Emilia-Romagna per la stagione 2022-2023. Tante le novità per le squadre della Bassa modenese; di seguito la composizione dei gironi che vedono coinvolte formazioni modenesi (in evidenza la squadre della Bassa modenese):

Eccellenza, Girone A (20 squadre):

Agazzanese, Anzolavino Calcio, Arcetana, Boretto, Borgo San Donnino, Campagnola, Castellana Fontana, Castelvetro Calcio, Cittadella Vis Modena, Colorno, Fidentina, La Pieve Nonantola, Modenese, Nibbiano e Valtidone, Piccardo Traversetolo, Real Formigine, Rolo, Sasso Marconi, Vignolese, Virtus Castelfranco.

Promozione, Girone B (16 squadre):

Atletic Progetto Montagna, Baiso Secchia, Bibbiano San Polo, Casalgrande, Castellarano, Fabbrico, Fiorano, Ganaceto, Montecchio, Pcs Sanmichelese, Pgs Smile, Polinago, Riese, Scandianese Calcio, Vezzano, Vianese Calcio.

Promozione, Girone C (16 squadre):

Virtus Camposanto, Atletic Cdr Mutina, Atletico Spm Calcio, Calcio Zola Predosa, Castelnuovo, Casumaro, Cavezzo, Faro Coop, Fossolo 76 Calcio, Msp Calcio, Porretta 1924, Quarantolese, San Felice, Trebbo 1979, Vadese Sole Luna, X Martiri.

Prima Categoria, Girone D (16 squadre):

Colombaro, Consolata 67, Gaggio, Junior Fiorano, Lama 80, Madonnina, Maranello, Pol. Nonantola Calcio, Pavullo, Polisportiva Solarese, Ravarino, Sammartinese, Solierese Calcio, United Carpi, Veggia, Virtus Cibeno.

