Promozione: il San Felice ospita il Casumaro, Virtus Camposanto – Castelnuovo

di Simone Guandalini – Tornano in campo, dopo il debutto stagionale in campionato della scorsa settimana, le squadre impegnate nel Girone C di Promozione. Tra le formazioni della Bassa modenese, proverà a dare seguito all’ottimo esordio (vittoria 4-1 contro il Monte San Pietro Calcio) il San Felice di mister Molinari, che ospiterà un Casumaro capace di fermare la neopromossa Atletic Cdr Mutina domenica scorsa. Cavezzo e Virtus Camposanto, che hanno pareggiato 1-1 nel derby della Bassa del primo turno di campionato, saranno, invece, impegnate sul campo del Faro Coop e in casa contro il Castelnuovo. La Quarantolese, infine, proverà a riscattare la sconfitta 2-0 contro il Fossolo 76 nella gara interna contro il Porretta 1924.

Promozione, Girone C, calendario giornata 2:

Sabato 17 settembre, ore 15:

Atletico Spm Calcio – Msp Calcio

Domenica 18 settembre, ore 15.30:

Atletic Cdr Mutina – Msp Calcio

Calcio Zola Predosa – X Martiri

Faro Coop – Cavezzo

Quarantolese – Porretta 1924

San Felice – Casumaro

Trebbo 1979 – Vadese Sole Luna

Virtus Camposanto – Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

Faro Coop 3

Calcio Zola Predosa 3

San Felice 3

Fossolo 76 Calcio 3

Castelnuovo 1

Trebbo 1979 1

Atletico Spm Calcio 1

Vadese Sole Luna 1

Atletic Cdr Mutina 1

Casumaro 1

Cavezzo 1

Virtus Camposanto 1

Quarantolese 0

Msp Calcio 0

Porretta 1924 0

X Martiri 0

