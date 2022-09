Promozione: pari nel derby tra Cavezzo e Virtus Camposanto, poker del San Felice in trasferta

di Simone Guandalini – Finisce con un pareggio, sul risultato di 1-1, il derby della Bassa modenese tra Cavezzo e Virtus Camposanto in programma nel primo turno del Girone C di Promozione. I biancoazzurri del neotecnico Semeraro passano in vantaggio al 14′ con Saracino, ma la Virtus Camposanto risponde immediatamente con Baraldi, che fissa il punteggio sull’1-1 finale. Inizia con il piede giusto, invece, l’avventura di mister Molinari sulla panchina del San Felice: i giallorossi, si impongono, infatti, con un netto 4-1 sul campo del Msp Calcio: avanti 3-0 già nella prima frazione di gioco, grazie alle reti di Ndrejaj, Bacchiega e Sarti, il San Felice chiude il match nel finale con il quarto gol firmato Bernabiti, dopo che l’Msp Calcio aveva accorciato le distanze con Nicciato. Cade sul campo del Fossolo 76, invece, la Quarantolese, sconfitta 2-0 a causa delle reti di Santaniello e Crisci (quest’ultima su rigore).

Promozione, Girone C, risultati giornata 1:

Castelnuovo – Trebbo 1979 4-4

Casumaro – Atletic Cdr Mutina 1-1

Cavezzo – Virtus Camposanto 1-1 (Saracino (C), Baraldi (V))

Fossolo 76 Calcio – Quarantolese 2-0 (Santaniello, rig. Crisci)

Monte San Pietro Calcio – San Felice 1-4 (Ndrejaj (S), Bacchiega (S), Sarti (S), Nicciato (M), Bernabiti (S))

Porretta 1924 – Calcio Zola Predosa 1-4

Vadese Sole Luna – Atletico Spm Calcio 2-2

X Martiri – Faro Coop 1-5

Promozione, Girone C, classifica:

Faro Coop 3

Calcio Zola Predosa 3

San Felice 3

Fossolo 76 Calcio 3

Castelnuovo 1

Trebbo 1979 1

Atletico Spm Calcio 1

Vadese Sole Luna 1

Atletic Cdr Mutina 1

Casumaro 1

Cavezzo 1

Virtus Camposanto 1

Quarantolese 0

Msp Calcio 0

Porretta 1924 0

X Martiri 0

Foto di copertina: pagina Instagram Virtus Camposanto

