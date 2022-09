Promozione: San Felice sul campo dell’Atletico Spm, il Cavezzo ospita il Trebbo

di Simone Guandalini – Sarà aperta dall’anticipo tra Vadese Sole Luna e Atletic Cdr Mutina, in programma sabato 24 settembre, la terza giornata di campionato del Girone C di Promozione. Giornata che proseguirà, poi, domenica 25 settembre, e che vede, tra le formazioni della Bassa modenese, il San Felice, ancora a punteggio pieno dopo due giornate, impegnato in trasferta sul campo dell’Atletico Spm. Trasferte in programma anche per Virtus Camposanto, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia “Minetti” per mano del Rolo e a caccia del primo successo stagionale in campionato, che farà visita al Porretta 1924, e Quarantolese, che sfiderà il Monte San Pietro ancora fermo a quota 0 punti in classifica. Tutno casalingo, invece, per il Cavezzo, che ospiterà davanti al proprio pubblico il Trebbo 1979.

Promozione, Girone C, calendario giornata 3:

Sabato 24 settembre, ore 15:

Vadese Sole Luna – Atletic Cdr Mutina

Domenica 25 settembre, ore 15.30:

Atletico Spm Calcio – San Felice

Casumaro – Calcio Zola Predosa

Cavezzo – Trebbo 1979

Fossolo 76 Calcio – Faro Coop

Msp Calcio – Quarantolese

Porretta 1924 – Virtus Camposanto

X Martiri – Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 6

Faro Coop 6

San Felice 6

Castelnuovo 4

Trebbo 1979 4

Atletico Spm Calcio 4

Atletic Cdr Mutina 4

Fossolo 76 Calcio 3

Porretta 1924 3

Vadese Sole Luna 1

Cavezzo 1

Casumaro 1

Virtus Camposanto 1

Msp Calcio 0

Quarantolese 0

X Martiri 0

Foto di copertina: pagina Facebook Polisportiva Cavezzo

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017