Ruba materiale metallico all’isola ecologica, arrestato 53enne

SPILAMBERTO – I Carabinieri della Stazione di Spilamberto, nella tarda serata di lunedì 12 settembre, hanno tratto in arresto un 53enne per furto aggravato. L’uomo è stato fermato dai militari nei pressi di un’isola ecologica, dopo aver asportato del materiale metallico che era stato conferito alla struttura per la raccolta differenziata, caricandolo all’interno di un furgone. L’uomo è stato anche trovato in possesso di strumenti atti allo scasso. Nella mattinata è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato.

