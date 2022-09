San Felice, prosegue la 409esima edizione della Fiera di settembre: il programma del weekend

SAN FELICE SUL PANARO – Prosegue, a San Felice sul Panaro, la 409esima edizione della Fiera di settembre, intitolata “Camminando per l’Europa” che si svolge fino a domenica 4 settembre.

Sabato 3 settembre, alle 14.30 in piazza Castello, raduno Vespa Club Medolla e alle 16.30, presso il parco della scuola dell’infanzia Caduti per la Patria, “Asilo in fiera” con letture animate e con “gessata” in collaborazione con la biblioteca comunale. Alle 18.30 in piazza Matteotti, la scrittrice Barbara Baraldi presenta il suo nuovo romanzo “Cambiare le ossa” (Giunti). In piazza Castello, ore 21, esibizione dell’orchestra di liscio Diego Zamboni. In Largo Posta, sempre alle 21, Can-can con la scuola di ballo Arckadia e musica francese, mentre, ancora alle 21, in piazza Matteotti balli scozzesi e dell’800 con Birrificio del Corso. In via Mazzini, alle 21, piano bar spagnolo con Tanja.

Domenica 4 settembre, ultimo giorno della fiera, alle 18.30, parco Marinai “Sua Maestà il panino” secondo Daniele Reponi, evento organizzato da Cna. Alle 17, via Marconi, laboratori con Elisa Barioni. In piazza Castello, ore 21, spettacolo di danza con Arckadia, mentre in Largo Posta, sempre alle 21, spettacolo “Voilà un varietà tutto francese” con Checco Tonti. Alle 21, in piazza Matteotti e via Mazzini, ci saranno spettacoli scozzese e spagnolo. Alle 21 in zona Ricommerciamo, concerto Lato B. Dal 2 fino al 6 settembre ci sarà in piazza Ettore Piva il luna park.

Dal 2 al 4 settembre, tutto il giorno, in Largo Posta, mostra di quadri dell’associazione Torre Borgo. Sempre dal 2 al 4 settembre, presso l’ex convento di San Bernardino, Fotoincontri, festival fotografico organizzato da Photoclub Eyes. Per tutta la durata della fiera: in via Campi pesca e lotteria, in piazza Italia (in serata) beach volley, nel parco Rocca vicino al Kakao (ore 22) Dj set. Sabato 3 e domenica 4 settembre, in piazza Marinai, sarà presente Simonetta Calzolari con il suo nuovo libro: “Antichi affreschi religiosi della provincia modenese”. Sabato sera in via Mazzini sangria e paella su ordinazione e per tutta la durata della fiera vari stand gastronomici a tema in base alla nazione.

Infine il mercato di lunedì 5 settembre sarà in piazza Italia. Piazza Ettore Piva, dove si svolge solitamente il mercato, è occupata dal luna park.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017