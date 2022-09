San Felice, i mercati si spostano in piazza Italia in occasione della Fiera di settembre

SAN FELICE – A San Felice sul Panaro, in occasione della Fiera di settembre, i mercati di venerdì 2 e lunedì 5 settembre si sposteranno in piazza Italia. Piazza Ettore Piva, dove si svolge solitamente il mercato, sarà occupata dal luna park. Di conseguenza, venerdì 2 settembre, dalle 6 alle 15, ci sarà la chiusura dei parcheggi in piazza Italia. Lunedì 5 settembre, sempre dalle 6 alle 15, chiusura di tutta l’area dei parcheggi di piazza Italia e di via Milano, oltre che dell’area parcheggio sud di Ri-Commerciamo. Per ospitare il luna park, piazza Ettore Piva sarà chiusa fino alle 24 di giovedì 8 settembre.

