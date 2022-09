Seconda Categoria: ko interno per la Mirandolese, bene Medolla, Sanmartinese e Rivara

di Simone Guandalini – Cade nella prima gara interna di campionato, nel Girone F di Seconda Categoria, la Mirandolese Folgore, sconfitta 1-0, davanti al proprio pubblico, da una Villa d’Oro capace di confermare le buone impressioni della prima giornata di campionato, quando aveva superato 2-0 il Baracca Beach. Nonostante una buona partenza, con un paio di ottime occasioni per sbloccare il match nella prima frazione di gioco (colpita anche una traversa), la Mirandolese va sotto in avvio di ripresa a causa di una rete di Cangiano. I padroni di casa ci provano fino alla fine, ma faticano ad impensierire il portiere ospite e devono arrendersi alla Villa d’Oro, che espugna lo stadio “Lolli”.

Nelle altre gare del Girone F, il Medolla fa sua la gara contro la Virtus Mandrio, imponendosi 2-1, in trasferta, nella riedizione della sfida tra le due protagoniste del Girone B di Terza Categoria dello scorso anno: decidono la partita per il Medolla le reti di Cerchiara e Lamore: a nulla vale la rete di Nappo, che accorcia le distanze per la Virtus Mandrio. Successi esterni anche per Rivara e Sanmartinese, che si impongono, rispettivamente 2-1 e 3-0, sui campi di Don Monari e Baracca Beach. Rivara avanti al 40′, quando Sala lancia Luppi R., bravo a controllare e calciare, firmando la rete dell’1-0. Il momentaneo pareggio arriva su rigore al 62′: fallo di mano di Braghiroli, dal dischetto di presenta Capezzera, che non sbaglia. Tre minuti più ardi, altro penalty, questa volta a favore del Rivara: batte Golinelli, Palladini respinge, ma sulla ribattuta si avventa Luppi M, che firma il definitivo 2-1.

Per la Sanmartinese, invece, a segno nella netta vittoria in trasferta contro il Baracca Beach Righini (doppietta) e Piediscalzi. 2-2, infine, tra Fortitudo Modena e Vis San Prospero: a bersaglio, per la formazione della Bassa modenese, Ganzerla e Vuocolo.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, arriva un ko per lo Junior Finale nella trasferta contro la Rainbow Granarolo (2-1). Junior Finale avanti nel primo tempo, con Avanzi che su palla recuperata da Balthazi, firma l’1-0 al 28′, ma Rainbow Granarolo in grado di ribaltare il risultato nella ripresa, grazie alle reti di Naldi e Varriale.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 2:

Virtus Mandrio – Medolla 1-2 (Cerchiara (M), Lamore (M), Nappo (V))

Baracca Beach – Sanmartinese 0-3 (Righini, Righini , Piediscalzi)

Carpine 1954 – Campogalliano 0-0

Don E. Monari – Rivara 1-2 (R. Luppi (R), rig. Capezzera (D), M. Luppi (R))

Fortitudo Modena – Vis San Prospero 2-2 (Chirico (F), Boccher (F), Ganzerla (V), Vuocolo (V))

Mirandolese Folgore – Villa d’Oro 0-1 (Cangiano)

Polisportiva Saliceta – Cabassi Union Carpi 2-1

Seconda Categoria, Girone F, classifica:

Medolla 6

Villa d’Oro 6

Carpine 1954 4

Vis San Prospero 4

Sanmartinese 4

Rivara 4

Polisportiva Saliceta 3

Fortitudo Modena 2

Campogalliano 2

Virtus Mandrio 1

Mirandolese Folgore 1

Cabassi Union Carpi 0

Baracca Beach 0

Don E. Monari 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 2:

Balca Poggese – Libertasagile Vigorpieve 3-2

Bevilacqua – Real Sala Bolognese 1-4

Crevalcore – San Donato 1-1

Petroniano Idea Calcio – XII Morelli 5-0

Rainbow Granarolo – Junior Finale 2-1 (Avanzi (J), Naldi (R), Varriale (R))

Reno Centese – Real Borgo 2-1

Siepelunga Bellaria – Atletico Borgo 1993 4-3

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Siepelunga Bellaria 6

Petroniano Idea Calcio 4

Real Sala Bolognese 4

Balca Poggese 4

Raibow Granarolo 4

Atletico Borgo 1993 3

Junior Finale 3

Reno Centese 3

Crevalcore 2

San Donato 2

Libertasagile Vigorpieve 1

XII Morelli 1

Bevilacqua 0

Real Borgo F.C. -1

