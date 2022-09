Seconda Categoria: pari al debutto per Mirandolese, Rivara e Sanmartinese. Una doppietta di Bugneac trascina il Medolla

di Simone Guandalini – Non risente del salto di categoria il Medolla, che, all’esordio stagionale nel Girone F di Seconda Categoria, supera con un poker la Don Monari. Il match termina sul punteggio di 4-0 e viene indirizzato verso la formazione della Bassa modenese già nella prima frazione di gioco, chiusa sul punteggio di 3-0 grazie alla doppietta del solito Bugneac e alla rete di Salvioli. Nel finale di gara, poi, Cerchiara trova la rete del definitivo 4-0. Inizia con un successo anche il campionato della Vis San Prospero, che, davanti al proprio pubblico, si impone 3-1 nel match contro la Polisportiva Saliceta: a bersaglio per i padroni di casa Ganzerla, Pellacani e Golinelli. Nell’anticipo del sabato pomeriggio, invece, conquista un pari all’esordio la neonata Mirandolese Folgore, che torna a casa con un 1-1 dalla trasferta di Campogalliano. Sotto ad inizio ripresa per un gol di Calanca, la Mirandolese risponde al 75′ con un rigore di Valenti, che regala il primo punto in campionato alla formazione di Mirandola. Nel Girone F di Seconda Categoria, terminano in parità anche le gare di Rivara e Sanmartinese: la formazione sanfeliciana non va oltre le reti inviolate, in casa, contro la Fortitudo Modena, nonostante diverse occasioni da una parte e dall’altra: per il Rivara pericolosi Paganelli in avvio di gara e Pignatti nel finale, mentre la Fortitudo sfiora il gol con Turci (Quarta R. salva sulla linea) e su un retropassaggio di Vacchi S. La Sanmartinese, invece, ottiene un punto (1-1) contro la Virtus Mandrio: in svantaggio nel primo tempo a causa di un gol di Nappo, la formazione mirandolese trova il pari nella ripresa con Bicaku. Ko 2-0 contro la Villa d’Oro la formazione bomportese del Baracca Beach.

Nel Girone G di Seconda Categoria, invece, trova la vittoria negli ultimi minuti di gioco lo Junior Finale contro il Reno Centese (1-0): a decidere il match è una rete del giovane Zito (classe 2004), che, al 90′, da fuori area, sorprende il portiere ospite Bignami e regala i tre punti alla formazione finalese.

Seconda Categoria, Girone F, risultati giornata 1:

Cabassi Union Carpi – Carpine 1954 0-3

Campogalliano – Mirandolese Folgore Club 1-1 (Calanca (C), rig. Valenti (M))

Medolla – Don E. Monari 4-0 (Bugneac, Bugneac, Salvioli, Cerchiara)

Rivara – Fortitudo Modena Calcio 0-0

Rivara: Pivanti, Quarta, Goldoni (67’ Vancini), Luppi M., Braghiroli, Vacchi S. (Tassinari) (cap), Bregola (79’ Pignatti), Sala (63’ Parmeggiani), Golinelli, Golinelli (61’ Vuksani), Luppi R. A disp: Maccaferri, Morselli, Vancini, Barbieri, Tassinari, Pradella, Parmeggiani, Vuksani, Pignatti. All: Pignatti

Fortitudo Modena: Gualdi, Incerti, Murillo (56’ Gualdi), Galetti (79’ Filippi), Monzani (cap), Giusi, Stanzani (84’ Bonissone), Matinelli (60’ Manno), Boccher, Camillo, Turci (79’ Barbari). A disp: De Stefano, Lugli, Manno, Barbari, Righi, Gualdi, Ansaloni, Filippi, Bonissone. All: Bonissone

Ammoniti: 34’ Marinelli, 43’ Stanzani, 48’ Vacchi S., 50’ Turci, 50’ Sala, 85’ Camilli, 90’ Luppi M.

Sanmartinese – Virtus Mandrio 1-1 (Nappo (V), Bicaku (S))

Villa d’Oro Calcio – Baracca Beach 2-0 (Franchini, Pignatti)

Vis San Prospero – Polisportiva Saliceta 3-1 (Ganzerla (V), Pellacani (V); Golinelli (V), rig. Serafini (P))

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Medolla 3

Carpine 1954 3

Vis San Prospero 3

Villa d’Oro Calcio 3

Campogalliano 1

Mirandolese 1

Sanmartinese 1

Virtus Mandrio 1

Fortitudo Modena 1

Rivara 1

Polisportiva Saliceta 0

Baracca Beach 0

Cabassi Union Carpi 0

Don E. Monari 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 1:

Atletico Borgo 1993 – Bevilacqua 4-1

Junior Finale – Reno Centese 1-0 (90′ Zito)

Junior Finale: Battout, De Rosa, Gavioli, Gatto, Dall’Osso, Mengoli, Mgoune (68′ Zito), Petrone, Avanzi (57′ Fabbri), Balthazi, Gallerani. A disp: Caso, Fabbri, Castagnoli, Braida, Dinu, Bonfatti, Baraldi, Montosi, Zito. All Gavioli

Reno Centese: Bignami, Raji, Cresta, Scione (83′ Baglio), Baglio, Fallavena (63′ Laoufi), Pareschi, Pedini, Panucci, Pareschi, Caniglia. A disp: Balboni, Tognato, Gallerani, El Kihel, Laoufi, Guerra, Baglio, Rimondi, Calandrino. All Morelli

Libertasagile Vigorpieve . Rainbow Granarolo 1-1

Real Borgo F.C. – Siepelunga Bellaria (rinviata)

Real Sala Bolognese – Petroniano Idea Calcio 1-1

S. Donato – Balca Poggese 1-1

XII Morelli – Crevalcore 1-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Atletico Borgo 1993 3

Junior Finale 3

Balca Poggese 1

Crevalcore 1

Libertasagile Vigorpieve 1

Petroniano Idea Calcio 1

Rainbow Granarolo 1

Real Sala Bolognese 1

S. Donato 1

XII Morelli 1

Real Borgo F.C. 0*

Siepelunga Bellaria 0*

Reno Centese 0

Bevilacqua 0

*una partita in meno

