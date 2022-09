Stefano Vaccari (Pd) a Mirandola per incontrare i commercianti del centro storico

MIRANDOLA – Entra nel vivo anche nel territorio della Bassa modenese la campagna elettorale in vista delle elezioni in programma il 25 settembre. Domani, sabato 3 settembre, Stefano Vaccari, candidato per il Pd nel collegio plurinominale P02 alla Camera dei Deputati, sarà a Mirandola per incontrare i commercianti del centro storico. Vaccari partirà alle ore 9 dalla sede del circolo Pd di Mirandola, in piazza Costituente 82; all’incontro parteciperanno anche l’ex sindaco di Mirandola (dal 2009 al 2019) Maino Benatti e il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, Roberto Ganzerli.

