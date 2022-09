Terza Categoria: trasferta per Concordia, Limidi e Novese, Robur La Pieve – San Francesco Smile

di Simone Guandalini – Impegnativa trasferta per il Concordia nella terza giornata di campionato del Girone B (Modena) di Terza Categoria: per la formazione della Bassa modenese, ancora ferma a 0 punti in classifica dopo le sconfitte contro Robur La Pieve e Polisportiva Union 81, è, infatti, in programma la gara contro la Polisportiva Cognentese, che ha conquistato 6 punti nelle prime due gare di campionato. Il Limidi farà, invece, visita proprio alla Polisportiva Union 81, mentre la Novese, che, come il Concordia, proverà a togliere lo 0 dalla casella dei punti fatti in stagione, sarà impegnata, sempre in trasferta, contro il San Vito. Turno casalingo, infine, per la Robur La Pieve, che ospiterà davanti al proprio pubblico la San Francesco Smile.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 3 (domenica 25 settembre, ore 15.30):

4 Ville APS – Magreta

Circolo Rinascita – Cortilese

Gino Nasi – San Paolo

Polisportiva Cognentese – Concordia Calcio

Polisportiva Union 81 – Centro Polivalente Limidi

Robur La Pieve – San Francesco Smile

San Vito – Novese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Polisportiva Cognentese 6

Magreta 6

4 Ville APS 4

Centro Polivalente Limidi 4

Circolo Rinascita 4

Robur La Pieve 3

San Paolo 3

Polisportiva Union 81 3

Gino Nasi 3

San Francesco Smile 2

Cortilese 1

Novese 0

San Vito 0

Concordia Calcio 0

