Terza Categoria: ko Robur La Pieve, Concordia e Novese. Un punto per il Limidi

di Simone Guandalini – Nella seconda giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria cadono Robur La Pieve, Novese e Concordia. La formazione nonantolana perde 3-1 sul campo del Magreta: non basta il gol di Gargano, per il Magreta a segno Gaspari con una doppietta e Righi. Il Concordia, invece, viene sconfitto 2-0, davanti al proprio pubblico, dalla Polisportiva Union 81: Decidono il match un gol per tempo di Scognamiglio e Haddada. Ko casalingo anche per la Novese, sconfitta 2-1 dalla Gino Nasi, a bersaglio con Di Pardo e Demicco. Conquista un punto in trasferta, infine, il Limidi, che pareggia 1-1 sul campo della San Francesco Smile: a bersaglio per gli ospiti Fortunato.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 2:

Concordia Calcio – Polisportiva Union 81 0-2 (Scognamiglio, Haddada)

Cortilese – 4 Ville APS 1-1

Magreta – Robur La Pieve 3-1 (Gaspari (M), Gaspari (M), Righi (M), Gargano (R))

Novese – Gino Nasi 1-2

San Paolo – Circolo Rinascita 1-2

San Vito – Polisportiva Cognentese 2-5

San Francesco Smile – Centro Polivalente Limidi 1-1 (Bafti (S), Fortunato (L))

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Polisportiva Cognentese 6

Magreta 6

4 Ville APS 4

Centro Polivalente Limidi 4

Circolo Rinascita 4

Robur La Pieve 3

San Paolo 3

Polisportiva Union 81 3

Gino Nasi 3

San Francesco Smile 2

Cortilese 1

Novese 0

San Vito 0

Concordia Calcio 0

Foto di copertina: pagina Facebook Robur La Pieve

