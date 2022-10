Calcio a 5: il Modena Cavezzo supera 5-3 il Città di Massa

di Simone Guandalini – Per il Modena Cavezzo Futsal arriva, nella seconda giornata del Girone B di Serie A2, la seconda vittoria sul campo, grazie al successo casalingo per 5-3 contro il Città di Massa. Sul campo perchè sull’assegnazione dei 3 punti per la gara di esordio stagionale della formazione gialloblù pende il ricorso degli avversari, l’Active Network Futsal, presentato per il presunto schieramento, da parte del Modena Cavezzo, nella gara contro la formazione viterbese, di un giocatore in realtà squalificato. Ricorso che non ha, però, distratto gli uomini di mister Checa, capaci di ripetere la vittoria dell’esordio anche contro il Città di Massa: a bersaglio per il Modena Cavezzo Dudu Costa, autore di tre reti, El Madi e Aieta.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 2:

Ecocity Fustal Genzano – Active Network Futsal 3-2

A.P. C5 – Italpol C5 1-5

Eur Calcio a 5 – Todis Lido di Ostia 1-9

Modena Cavezzo Futsal – Città di Massa C5 5-3

CLN CUS Molise – Lazio C5 4-2

Lenzi Automobili Prato – Roma C5 2-5

Futsal Cesena – Saviatesta Mantova 6-4

Riposa: Sporting Hornets Roma

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 6

Italpol C5 4

CLN CUS Molise 4

Futsal Cesena 4

Ecocity Futsal Genzano 4

Sporting Hornets Roma 3*

Modena Cavezzo Futsal 3*

Roma C5 3

Eur Calcio a 5 3

Saviatesta Mantova 1

Lazio C5 1

Active Network Futsal 0*

Lenzi Automobili Prato 0*

A.P.C5 0

Città di Massa C5 0

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017