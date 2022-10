Carpi, rientra a casa e mette in fuga i ladri: rubati gioielli e orologi

CARPI – Quando è rientrata a casa dopo il lavoro ha trovato all’interno dell’abitazione i ladri, che stavano facendo razzia di gioielli e orologi dopo aver aperto la cassaforte con un flessibile e sono stati messi in fuga proprio dal rientro della padrona di casa. E’ quanto avvenuto nei giorni scorsi, in pieno centro storico di Carpi, alla titolare di un esercizio cittadino, intorno all’ora di cena, come riporta la “Gazzetta di Modena”. In base alle prime ricostruzioni dei fatti, i malviventi sarebbero riusciti ad entrare nell’abitazione arrampicandosi sul tubo del gas, per poi infrangere il vetro della portafinestra e, come, detto, aprire la cassaforte con un flessibile per rubare gioielli e orologi. La proprietaria dell’abitazione ha naturalmente sporto denuncia ai Carabinieri e ora fa appello ai residenti della zona per capire se qualcuno può aver visto i ladri in fuga per poter magari fornire una descrizione.

