Cavezzo, cane veglia per giorni la salma del padrone dopo la sua morte

CAVEZZO – E’ una storia di grande amore e fedeltà tra animale ed essere umano quella che arriva da Cavezzo in questi giorni: i protagonisti della vicenda sono il signor Ottaviano, recentemente scomparso all’età di 93 anni, e il suo cane Stella. Come riporta “Il Resto del Carlino”, il signor Ottaviano e la moglie, che non avevano figli, hanno accolto in famiglia Stella nel 2014 e da quel momento, soprattutto in seguito alla scomparsa della moglie nel 2017, tra Ottaviano e Stella si è sviluppato un rapporto speciale. Poi, la malattia: Ottaviano ha cominciato a non sentirsi bene ed è scomparso lo scorso 21 settembre. E’ a questo punto che tutto l’amore di Stella nei confronti del padrone si è manifestato: Stella è, infatti, rimasta per tre giorni e tre notti, come racconta al “Resto del Carlino” il nipote di Ottaviano, vicino alla bara di Ottaviano, vegliandolo e rifiutandosi persino di mangiare. In questo modo, Stella ha dimostrato il proprio affetto nei confronti del padrone: ora, è stata adottata dal suo addestratore, da cui andava già da quando Ottaviano aveva scoperto di essere malato, che è riuscito a farla ricominciare a mangiare e dove vivrà in compagnia di altri animali.

