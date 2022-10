Cavezzo, morì mentre lavorava nei campi. A processo il titolare: “Macchinario difettoso”

CAVEZZO – La tragedia era avvenuta il 15 ottobre dello scorso anno, nelle campagne di Cavezzo, precisamente nella frazione di Disvetro. Un lavoratore di un’azienda agricola di soli 46 anni, Hu Zhifang, nato in Cina, ma residente da diverso tempo a Cavezzo, aveva perso la vita mentre era al lavoro per irrigare i campi. In particolare, era stato stritolato e ucciso dal macchinario con il quale stava eseguendo i lavori, mentre stava riavvolgendo il turbo utilizzato per l’irrigazione. Sul posto erano immediatamente giunti i soccorsi, allertati dai colleghi di Hu Zhifang, ma per lui non c’era stato nulla da fare. Dalle indagini successive alla sua morte, però, sarebbe emerso che il macchinario che ne ha causato il decesso sarebbe difettoso e non era a norma nel momento in cui il lavoratore lo stava utilizzando. Per la morte di Hu Zhifang è stato subito indagato il titolare dell’azienda agricola per cui lavorava, responsabile dei macchinari. Ora, come riporta la “Gazzetta di Modena”, il datore di lavoro è finito a processo con l’accusa di omicidio colposo: l’uomo sarebbe intenzionato a chiedere il patteggiamento.

