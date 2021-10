Incidente mortale sul lavoro a Cavezzo: 49enne schiacciato da un trattore

CAVEZZO – Ancora una tragedia sul lavoro nella Bassa modenese. Questa mattina, intorno alle ore 9, un 49enne di origini cinesi è morto, mentre era al lavoro nei campi a Disvetro di Cavezzo, in via Pioppa, colpito e schiacciato dal giunto cardanico di un trattore dopo essere caduto dal mezzo in movimento. Sul posto, immediato l’intervento del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e, per i rilievi e per chiarire la dinamica di quanto successo, anche Carabinieri e Medicina del Lavoro.

