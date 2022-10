Cna premia le start up modenesi: i risultati del contest “Cambiamenti”

È una rassegna dell’innovazione, in qualche caso di ultima frontiera, in altri applicata alla tradizione, in altri ancora alla sostenibilità quella organizzata da CNA con il premio Cambiamenti.

Si tratta della sesta edizione di questo grande concorso nazionale, declinato anche a livello territoriale – che scopre, premia e sostiene le start up italiane nate da non più di quattro anni e che, con la loro attività, hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio, innovare prodotti e processi. In poche parole, contribuire a costruire il futuro. Un concorso che ieri ha visto concludersi la fase modenese: sono state una ventina le start up del territorio che si sono ritrovate ieri (mercoledì 26 ottobre) presso la sala eventi della concessionaria Autorama di Modena, tra partner dell’iniziativa, le cui attività d’impresa sono state esaminate da una giuria di imprenditori, esperti e rappresentanti istituzionali, tra i quali il consigliere regionale Luca Sabattini, il presidente di CNA Modena Claudio Medici e Luca Iaia, di CNA Nazionale.

Una scelta non facile quella dell’impresa vincitrice: tante le idee d’impresa, alcune dedicate all’inclusione dei diversamente abili, altre all’innovazione, altre ancora a attività più tradizionali aggiornate e rivisitate grazie alle nuove tecnologie, ma tutte caratterizzate da solidi business plan e progetti d’impresa.

Ad affermarsi è stata Cyclando, start up che, attraverso una app, consente di organizzare e gestire digitalmente le proprie vacanze in bicicletta. “Grazie al nostro sistema – ha spiegato Riccardo Sedola, Ceo dell’impresa maranellese – l’utente può programmare la propria vacanza a due ruote programmando le soste negli alberghi, il trasferimento tra questi dei bagagli, il nolo delle biciclette e persino i percorsi”. Oltre ai premi di CNA, a Cyclando è andato anche l’assegno erogato consegnato da Vittoria Sanpietro, di Emilbanca, sponsor locale di Cambiamenti.

Piazza d’onore per Hipert, spin off composta da una quarantina di ricercatori che per l’occasione ha presentato un progetto già avviato che integra le telecamere di controllo ad un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere veicoli, pedoni, comportamenti e aiutaare il monitoraggio del territorio.

Al terzo posto Tu vai che puoi, un team multidisciplinare composto da dodici persone coordinate da Debora Domaschio che si occupa di inclusione a tutto campo. In questa squadra troviamo fisioterapisti, dietologi, psicologi in grado di offrire tutta la consulenza necessaria ad alberghi, strutture ricettive, ma anche ai privati, per cercare di superare o migliorare l’accessibilità per chi ha problemi di inclusione, sin quasi a definire una sorta di rating dell’accessibilità.

Queste tre realtà rappresenteranno le rappresentanti modenesi al contest regionale di Cambiamenti, in programma lunedì 28 novembre, dove a loro volta saranno selezionate le partecipanti alla fase finale del Premio – in tutto le imprese partecipanti sono oltre un migliaio – che mette in palio un montepremi di 30.000 euro da investire nello sviluppo d’impresa e che si terrà a metà dicembre a Roma.

“Con questa iniziativa – commenta Claudio Medici, presidente di CNA Modena – vogliamo dare concretezza all’attenzione di CNA per le nuove imprese e al fondamentale contributo dato da queste ultime alla crescita del Paese e delle comunità locali. Ma vogliamo anche dare un segno di comunità, cercando di dare spazio ai giovani, a chi ha voglia di incidere e di essere l’artefice del proprio futuro, trainati da quella passione che abbiamo respirato in tutti i progetti d’impresa che hanno partecipato a Cambiamenti”.

