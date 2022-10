Corsi sportivi, contributi per bambini e ragazzi a Concordia, San Prospero, San Possidonio, Medolla e Camposanto

SAN POSSIDONIO, CAMPOSANTO, CONCORDIA, MEDOLLA, SAN PROSPERO – In applicazione della delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) è stato pubblicato un bando finalizzato alla raccolta di domande per l’assegnazione di contributi per la frequenza di corsi sportivi rivolto ai ragazzi di età compresa dai 6 ai 17 anni e ai cittadini in situazione di disabilità residenti a Camposanto, Concordia, Medolla, San Prospero e San Possidonio. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 6 dicembre. Qui tutte le informazioni.

