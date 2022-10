Covid, stop al bollettino giornaliero e reintegro dei medici non vaccinati

Stop al bollettino giornaliero con gli aggiornamenti relativi alla diffusione del Coronavirus, che riportava numero di nuovi casi, ricoveri e decessi, che assumerà cadenza settimanale, e reintegro del personale sanitario (medici compresi) sospeso, in quanto aveva rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus. Sarebbero questi, si legge sull’Ansa, i primi provvedimenti in materia sanitaria del nuovo Governo, guidato dalla premier Giorgia Meloni. Ad annunciarli, il neo ministro della Salute Orazio Schillaci in un comunicato, in cui si legge che si ritiene “opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”.

