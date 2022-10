Eccellenza: per La Pieve Nonantola anticipo sul campo del Boretto

di Simone Guandalini – L’occasione è di quelle preziose per provare a proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, dopo le tre vittorie arrivate contro Castellana Fontana, Modenese e Borgo San Donnino e che hanno raddrizzato una stagione che sembrava nata sotto una cattiva stella. Nell’ottavo turno del Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola affronterà, infatti, nell’anticipo del sabato pomeriggio, il Boretto, ultimo in classifica insieme alla Vignolese, con soli due punti conquistati nelle prime sette gare di campionato. Tra le altre formazioni modenesi del Girone A, invece, la capolista Virtus Castelfranco ospiterà la Fidentina, mentre la Cittadella Vis Modena sarà impegnata in trasferta sul campo del Rolo. Trasferta anche per il Real Formigine, che farà visita al Sasso Marconi, mentre la Modenese affronterà il Campagnola e Castelvetro e Vignolese faranno visita rispettivamente a Borgo San Donnino e Nibbiano&Valtidone.

Eccellenza, Girone A, calendario giornata 8:

Sabato 15 ottobre, ore 15:

Boretto – La Pieve Nonantola

Domenica 16 ottobre, ore 15.30:

Borgo San Donnino – Castelvetro Calcio

Castellana Fontana – Arcetana

Colorno – Agazzanese

Modenese Calcio – Campagnola

Nibbiano&Valtidone – Vignolese 1907

Piccardo Traversetolo – Anzolavino Calcio

Rolo – Cittadella Vis Modena

Sasso Marconi – Real Formigine

Virtus Castelfranco – Fidentina

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 19

Cittadella Vis Modena 17

Borgo San Donnino 16

Agazzanese 16

Colorno 13

Real Formigine 12

Castelvetro 11

Rolo 11

Sasso Marconi 10

La Pieve Nonantola 10

Arcetana 10

Nibbiano&Valtidone 8

Piccardo Traversetolo 7

Campagnola 7

Castellana Fontana 7

Fidentina 6

Anzolavino Calcio 6

Modenese Calcio 4

Vignolese 1907 2

Boretto 2

