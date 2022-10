Eccellenza: ancora un successo per La Pieve Nonantola, Borgo San Donnino ko 2-1

di Simone Guandalini – Non si ferma più La Pieve Nonantola nel Girone A di Eccellenza: dopo essersi sbloccata, trovando la prima vittoria in categoria contro il Castellana Fontana, la formazione granata ha, infatti, offerto bis e tris nelle settimane seguenti: domenica scorsa contro la Modenese e ieri, in casa, contro il Borgo San Donnino, ora terzo in classifica. A decidere il match, che consente agli uomini di mister Barbi di salire a metà classifica, a quota 10 punti (gli stessi di Sasso Marconi e Arcetana), è una doppietta di Rizzo, intervallata dal momentaneo 1-1 ospite, arrivato con un rigore trasformato da Martinez. Tra le altre formazioni modenesi impegnate nel Girone A di Eccellenza, primo rallentamento per la capolista Virtus Castelfranco, fermata sul pari (1-1) sul campo dell’Anzolavino. Non ne approfitta la Cittadella, bloccata sull’identico risultato (1-1) dal Piccardo Traversetolo. Pari (2-2) anche tra Real Formigine e Nibbiano&Valtidone e tra Castelvetro e Rolo (1-1), mentre la Modenese trova in trasferta il primo successo stagionale, battendo 2-1 in rimonta (il gol decisivo di Capasso arriva al 95′) la Vignolese.

Foto in copertina: pagina Instagram La Pieve Nonantola

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 7:

Fidentina – Colorno 4-2

Agazzanese – Sasso Marconi 2-1

Anzolavino Calcio – Virtus Castelfranco 1-1

Arcetana – Boretto 2-1

Campagnola – Castellana Fontana 0-1

Castelvetro Calcio – Rolo 1-1

Cittadella Vis Modena – Piccardo Traversetolo 1-1

La Pieve Nonantola – Borgo San Donnino 2-1 (46′, 67′ Rizzo (L), 53′ rig. Martinez (B))

Real Formigine – Nibbiano&Valtidone 2-2

Vignolese 1907 – Modenese Calcio 1-2

Eccellenza, Girone A, classifica:

Virtus Castelfranco 19

Cittadella Vis Modena 17

Borgo San Donnino 16

Agazzanese 16

Colorno 13

Real Formigine 12

Castelvetro 11

Rolo 11

Sasso Marconi 10

La Pieve Nonantola 10

Arcetana 10

Nibbiano&Valtidone 8

Piccardo Traversetolo 7

Campagnola 7

Castellana Fontana 7

Fidentina 6

Anzolavino Calcio 6

Modenese Calcio 4

Vignolese 1907 2

Boretto 2

