Esumazione del piccolo Dawid, la sindaca: “I genitori devono trovare un accordo”

CAMPOSANTO- Una dolorosa ferita che, 17 anni dopo la morte del figlio, si riapre e torna a pulsare: è quello che sta vivendo una mamma di Camposanto, la signora Beata.

La tomba del suo piccolo Dawid- morto a 8 anni a seguito di una malattia- sarà infatti esumata il prossimo 12 ottobre: i termini di legge sono scaduti e il padre naturale ha richiesto di spostare le spoglie del bambino in un’atra città, al Sud.

Un dolore espresso anche dalla sindaca di Camposanto Monja Zaniboni. “La telefonata che ho fatto a Beata è stata molto dolorosa – ricorda Zaniboni – Una madre non si arrenderà mai alla perdita di un figlio. Le ho spiegato che la normativa nazionale prevede per la sepoltura a terra, l’esumazione dei resti dopo 10 anni. I congiunti possono poi decidere di tumularli in una celletta, traslarli in un altro cimitero oppure cremarli e portare l’urna con le ceneri a casa”.

“Purtroppo, i genitori di Dawid non riescono ad accordarsi, quindi Beata non può trasferire le ceneri nella sua abitazione come vorrebbe- prosegue la sindaca di Camposanto- Mi rendo conto che la normativa è insensibile al dolore inimmaginabile di una madre che perde un figlio. Stiamo cercando di vedere cosa possiamo fare per evitare che si arrivi ad un contenzioso. Purtroppo i genitori non si accordano e Dawid che è rimasto sepolto per 17 anni nella tomba interrata, non può più restare lì o essere spostato in un’altra area del cimitero di Camposanto perché essendo situato in centro non può essere ampliato”.

