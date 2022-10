Finale Emilia, giovedì 27 ottobre chiuse al traffico piazza Garibaldi e via Generale Malaguti

FINALE EMILIA – L’Amministrazione comunale di Finale Emilia rende noto, che, a causa di lavori urgenti di manutenzione della filiale della banca Unicredit, si rende necessario adottare un provvedimento di chiusura del traffico veicolare ed istituire un divieto di sosta, con rimozione, in piazza Garibaldi e in via Generale Malaguti dalle ore 13 alle ore 18 di giovedì 27 ottobre.

