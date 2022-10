Halloween, a Novi e Rovereto caccia alle case “da brividi”

NOVI DI MODENA – Tutti con la piantina in mano per cercare le case di Novi e Rovereto più “mostruose” e “da brividi” in una grande festa che coinvolgerà le vie dei due centri e quelle periferiche. E’ quanto è in programma questa sera (lunedì 31 ottobre) a Novi di Modena e nella frazione di Rovereto, a partire dalle ore 19, in occasione della festa di Halloween. Tutti i dettagli sono contenuti nella locandina sottostante; le mappe che consentiranno di mettere in atto quella che sarà una vera e propria caccia alle case “da brivido” saranno distribuite alla polisportiva.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017