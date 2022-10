Incidente nel tratto modenese dell’A1: sette feriti e traffico in tilt

MODENA – Un incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina nel tratto modenese dell’autostrada A1, a Castelfranco Emilia. All’altezza del km 178, in direzione Nord, si sono scontrati un camion e due automobili. Sul posto i soccorsi e sei pattuglie della Polizia Stradale. Sette i feriti: dalle prime ricostruzioni, pare tutti in codice di media gravità, anche se per uno di questi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna. L’autostrada è stata momentaneamente chiusa per consentire i soccorsi: inevitabili i conseguenti disagi per il traffico.

