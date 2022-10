Mirandola, interruzione della circolazione in via Luosi mercoledì 26 ottobre

MIRANDOLA – Nella giornata di domani, mercoledì 26 ottobre – dalle ore 8 alle ore 16 – a Mirandola è stata disposta la temporanea interruzione della circolazione in via Luosi, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e piazza Garibaldi. La disposizione, spiega l’Amministrazione comunale di Mirandola, è motivata dalla necessità di consentire l’esecuzione di lavori in corrispondenza del civico n°13.

