Mirandola, materiale oleoso rimosso dalla sede stradale in viale Gramsci

MIRANDOLA – Materiale oleoso, presente sulla sede stradale, è stato rimosso nella serata di ieri, martedì 25 ottobre, in viale Gramsci, a Mirandola, in corrispondenza del civico n.8. Sul posto – come è possibile vedere dalle immagini sottostanti – è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola, che ha gestito la viabilità mentre erano in corso le operazioni di pulizia dell’asfalto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017