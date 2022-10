Mirandola, sit-in per la pace in piazza Costituente

MIRANDOLA – Sit-in per la pace nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre, in piazza Costituente, a Mirandola. Il sit-in è stato promosso dal Comitato Pace, a sostegno delle popolazioni ucraina e iraniana per la libertà e la pace di tutti i popoli. Di seguito, alcune immagini:

