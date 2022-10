Nuova auto totalmente elettrica per il Comune di Nonantola

NONANTOLA – A fine settembre è entrata nel parco mezzi del Comune di Nonantola l’automobile Renault Zoe E-Tech Electric. Si tratta del primo mezzo dell’Ente alimentato totalmente ad elettricità che sostituisce un’ormai obsoleta Fiat Punto a benzina/metano dell’anno 2001, di cui è prevista la rottamazione.

La nuova auto ecologica – spiega la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, è stata acquistata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, messo a disposizione da un bando rivolto ai comuni della pianura, coinvolti nel piano straordinario per il miglioramento della qualità dell’aria.

Negli stessi giorni, la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’installazione di nuove colonnine di ricarica, per consentire, nelle more della regolamentazione specifica, l’implementazione di ulteriori 12 postazioni, che si andrebbero a sommare alle 4 esistenti, arrivando complessivamente a 32 punti ricarica, ben oltre al minimo di uno ogni mille abitanti previsto dall’attuale normativa.