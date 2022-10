Nonantola, tentata truffa da parte di un finto corriere: “Deve pagare la consegna”

NONANTOLA – “Deve pagare la consegna di un pacco per i suoi figli”. Queste le parole – come riporta la “Gazzetta di Modena” – che hanno messo in allarme nei giorni scorsi una donna residente a Casette, frazione di Nonantola. La donna, infatti, ha un solo figlio e da questo particolare ha immediatamente capito che qualcosa non andava. Quello andato in scena a Nonantola, infatti, era un tentativo di truffa, che mirava a far credere alla donna che il pagamento della consegna di un presunto pacco destinato appunto “ai suoi figli”, non fosse ancora avvenuto e che, dunque, dovesse provvedere lei. Fortunatamente, la donna, insospettita dal riferimento ai figli (al plurale) ha deciso di chiedere spiegazioni al finto corriere e, prima di procedere al pagamento richiesto, ha anche telefonato al figlio per chiedere conferma. Una volta contattato il figlio, questi le ha naturalmente confermato che nessun pacco era atteso: nel frattempo, non riuscito nel suo intento, il finto corriere autore della tentata truffa a Nonantola se ne era andato, dileguandosi velocemente.

