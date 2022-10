Patto per Modena sicura: aumentano i controlli dei Carabinieri nelle piazze cittadine

MODENA – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, ha disposto un incremento dei servizi di controllo del territorio nelle piazze cittadine, anche con l’impiego della Stazione Mobile. Il suo utilizzo – spiegano i Carabinieri – è un ulteriore passo teso a massimizzare il servizio di prossimità già garantito dall’Arma attraverso la capillarità dei presidi sul territorio provinciale.

La Stazione Mobile, strumento risultato particolarmente utile e apprezzato anche in periodo di emergenza Covid-19, permarrà inizialmente nelle principali piazze del centro cittadino (piazza Roma – piazza Matteotti – piazza Grande e piazza Mazzini), in orari variabili della giornata, al fine di aumentare la vicinanza alle persone integrando il dispositivo di prevenzione anche nelle zone più frequentate della città di Modena. L’iniziativa si inquadra pienamente nell’ambito del patto per Modena Sicura, recentemente siglato da prefetto e sindaco di Modena.

