Pettirosso, sabato 29 ottobre saranno liberati alcuni esemplari di barbagianni

MODENA – Ancora una volta il centro Pettirosso si distingue non solo nelle grandi cose ma anche nelle piccole e per questo domani, sabato 29 ottobre, alle ore 18, è prevista l’inaugurazione dello Stradello del pettirosso. Non si tratta – spiega il Centro faunistico – di una richiesta fatta al Comune di Modena per vanità, ma solamente per praticità, per far sì cioè che sia molto più facile per la gente che si reca al centro proveniente non solo dalla città ma da tutta Italia spesso in emergenza trovare il Centro. Stradello del Pettirosso 1 prenderà, dunque, il posto di via Nonantolana 1217, come indirizzo del Centro faunistico. Questa iniziativa sarà coronata dalla liberazione di alcuni splendidi esemplari di barbagianni che i cittadini che interverranno potranno liberare insieme al sindaco Giancarlo Muzzarelli e l’assessore Andrea Bosi, che ha accolto subito l’idea dello stradello del Pettirosso.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017