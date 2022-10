Polizia di Stato, tre nuovi funzionari per la Questura di Modena

MODENA – La squadra della dirigenza della Questura di Modena si è arricchita nei giorni scorsi della professionalità di tre nuovi funzionari: il primo dirigente dott. Domenico De Iesu, il vicequestore dott. Giuseppe Accroglianò ed il commissario capo dott. Flavio D’Addario.

Il dott. Domenico De Iesu, in avvicendamento al dott. Stefano Zanforlino, assume l’incarico di dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. De Iesu torna, dopo la promozione a primo dirigente, nella provincia di Modena, dove aveva già lavorato prima a capo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico poi del Commissariato di P.S. di Sassuolo. E’ Dirigente di comprovata esperienza, in ultimo nel campo dell’ordine pubblico, avendo maturato anni di pratica e di conoscenza diretta della materia, quale Capo di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia, sede da cui appunto proviene.

Il dott. Giuseppe Accroglianò ha assunto, invece, l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Anticrimine. Dopo aver lavorato, con mansioni direttive, presso le Questure di Oristano e Bologna e al Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, in ultimo ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura felsinea, esperienza professionale quest’ultima che gli ha permesso di acquisire conoscenze fondamentali in materia di controllo del territorio propedeutiche al nuovo incarico assegnatogli.

Il dott. Flavio D’Addario, già Dirigente dal Commissariato di Chioggia, la sesta città più popolosa del Veneto, sua prima sede di servizio, è invece il nuovo funzionario addetto alla Squadra Mobile. Laureato in giurisprudenza, ha frequentato il 108° corso di Formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma nel 2017.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017