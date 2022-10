Prima Categoria: match d’alta classifica Ravarino – Maranello e Solierese – Madonnina Calcio

di Simone Guandalini – Tanti gli scontri diretti tra squadre che occupano le prime posizioni della classifica del Girone D di Prima Categoria in programma nel settimo turno di campionato. Se una delle due capoliste, la Sammartinese, farà visita al Pavullo, ottavo in classifica, a sei punti di distanza dal primo posto, l’altra (il Maranello) sarà impegnata sul campo del Ravarino, terzo a pari punti col Colombaro, a sua volta atteso dall’impegno esterno contro la Consolata 67 settima. Per finire, la Solierese, sesta con gli stessi punti di Consolata e Pavullo, e reduce da tre successi consecutivi, ospiterà la Madonnina Calcio, che la sopravanza di un solo punto in classifica. Anticipo del sabato pomeriggio, invece, per la Pol. Nonantola, che, in una riedizione di uno dei big match della scorsa stagione di Seconda Categoria, sfiderà il Gaggio. Impegnativa trasferta sul campo del Lama 80, infine, per una Solarese che è riuscita finora a conquistare una sola vittoria in sei gare disputate.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 7:

Sabato 22 ottobre, ore 15:

Gaggio – Pol. Nonantola

Domenica 23 ottobre, ore 15.30:

Consolata 67 – Colombaro

Lama 80 – Polisportiva Solarese

Pavullo – Sammartinese

Ravarino – Maranello Sportiva

Solierese Calcio – Madonnina Calcio

United Carpi – Junior Fiorano

Veggia – Virtus Cibeno

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 16

Maranello Sportiva 16

Ravarino 12

Colombaro 12

Madonnina Calcio 11

Solierese Calcio 10

Consolata 67 10

Pavullo 10

Pol. Nonantola 9

United Carpi 8

Lama 80 7

Junior Fiorano 5

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

Gaggio 2

Virtus Cibeno 1

