Prima Categoria: poker della Pol. Nonantola, la Solierese supera la Solarese

di Simone Guandalini – Contro la Solarese arriva la terza vittoria consecutiva per la Solierese nella sesta giornata del Girone D di Prima Categoria e prime posizioni della classifica che cominciano ad avvicinarsi, dopo un avvio di stagione complicato. Nonostante la settimana burrascosa, segnata dall’addio del ds Belloni, la Solierese dà infatti seguito ai successi contro Pol. Nonantola e Virtus Cibeno, superando 1-0, in trasferta, una Solarese ancora in difficoltà e ferma a quota 3 punti, al quartultimo posto della classifica: decide il match una rete di Tulipano. Termina, invece, a reti inviolate il match tra Ravarino e United Carpi: il Ravarino perde, così, terreno sulla coppia di testa formata da Sammartinese, vittoriosa 5-0 contro il Gaggio e Maranello Sportiva, che supera 1-0 il Lama 80, che ora sopravanzano Ravarino e Colombaro, terzi in classifica a quota 12, di quattro lunghezze. Torna al successo dopo due sconfitte per 3-0 consecutive, invece, la Pol. Nonantola, e lo fa nettamente, con un poker casalingo rifilato al Veggia (4-1): a bersaglio per gli uomini di mister Mayer Momodu (doppietta), Marra e Richeldi: sul 3-0 accorcia momentaneamente le distanze Koszewski.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 6:

Colombaro – Madonnina Calcio 2-1

Junior Fiorano – Consolata 67 0-1

Maranello Sportiva – Lama 80 1-0

Pol. Nonantola – Veggia 4-1 (Momodu (P), Marra (P), Momodu (P), Koszewski (V), Richeldi (P))

Polisportiva Solarese – Solierese Calcio 0-1 (Tulipano)

Ravarino – United Carpi 0-0

Sammartinese – Gaggio 5-0

Virtus Cibeno – Pavullo 1-1

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 16

Maranello Sportiva 16

Ravarino 12

Colombaro 12

Madonnina Calcio 11

Solierese Calcio 10

Consolata 67 10

Pavullo 10

Pol. Nonantola 9

United Carpi 8

Lama 80 7

Junior Fiorano 5

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

Gaggio 2

Virtus Cibeno 1

