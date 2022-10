Prima Categoria: scontri diretti tra Sammartinese e Ravarino e tra Colombaro e Solierese

di Simone Guandalini – Due gli scontri diretti di alta classifica in programma nell’ottava giornata del Girone D di Prima Categoria: si affronteranno, infatti, Colombaro, terzo a quota 13 punti, e Solierese, ottava, ma con soli due punti in meno, e Sammartinese, seconda a quota 16 punti, e Ravarino, quinto a quattro lunghezze di distanza. Impegni casalinghi, invece, per Pol. Nonantola e Solarese: la formazione di mister Mayer, reduce dalla sconfitta della scorsa settimana sul campo del Gaggio, ospiterà lo United Carpi, mentre la Solarese, che non riesce a conquistare punti dalla vittoria casalinga contro la Virtus Cibeno della seconda giornata e ha subito cinque sconfitte consecutive (l’ultima delle quali in casa del Lama 80), riceverà la visita del Veggia in un vero e proprio scontro diretto tra penultima e ultima in classifica.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 8:

Sabato 29 ottobre, ore 15:

Virtus Cibeno – Consolata 67

Domenica 30 ottobre, ore 14.30:

Colombaro – Solierese Calcio

Junior Fiorano – Lama 80

Madonnina Calcio – Pavullo

Maranello Sportiva – Gaggio

Pol. Nonantola – United Carpi

Polisportiva Solarese – Veggia

Sammartinese – Ravarino

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 19

Sammartinese 16

Colombaro 13

Pavullo 13

Ravarino 12

Madonnina Calcio 12

United Carpi 11

Solierese Calcio 11

Consolata 67 11

Lama 80 10

Pol. Nonantola 9

Junior Fiorano 5

Gaggio 5

Virtus Cibeno 4

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

