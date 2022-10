Prima Categoria: cadono Ravarino, Pol. Nonantola e Solarese. Pareggio interno per la Solierese

di Simone Guandalini – Domenica complicata per le formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone D di Prima Categoria: il Ravarino cade 2-0 nello scontro diretto interno contro il Maranello (in gol Shpijati e Saguatti) e scivola al quinto posto in classifica, mentre la Solierese non va oltre il 2-2, davanti al proprio pubblico, contro la Madonnina Calcio, interrompendo in questo modo la striscia di tre successi consecutivi: non bastano le reti di Odoro e Montorsi, che per due volte riacciuffano il pari dopo i due vantaggi della Madonnina Calcio. Ko anche per Pol. Nonantola e Solarese: la formazione di mister Mayer viene beffata nel recupero dal Gaggio (Peprah) nell’anticipo del sabato pomeriggio, mentre la formazione giallorossa, penultima in classifica a quota 3 punti, perde 2-0 contro il Lama 80: match deciso da una rete di Poggioli e da un autogol.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 7:

Gaggio – Pol. Nonantola 1-0

Consolata 67 – Colombaro 2-2

Lama 80 – Polisportiva Solarese 2-0

Pavullo – Sammartinese 1-0

Ravarino – Maranello Sportiva 0-2

Solierese Calcio – Madonnina Calcio 2-2

United Carpi – Junior Fiorano 3-0

Veggia – Virtus Cibeno 1-2

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 19

Sammartinese 16

Colombaro 13

Pavullo 13

Ravarino 12

Madonnina Calcio 12

United Carpi 11

Solierese Calcio 11

Consolata 67 11

Lama 80 10

Pol. Nonantola 9

Junior Fiorano 5

Gaggio 5

Virtus Cibeno 4

Polisportiva Solarese 3

Veggia 2

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017