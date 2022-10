Promozione: anticipo Cavezzo – X Martiri, San Felice sul campo del Trebbo

di Simone Guandalini – E’ costato caro al San Felice il ko interno contro la Cdr Mutina della scorsa settimana (0-2): la formazione di mister Molinari, infatti, è passata dal primo posto, in coabitazione con lo Zola Predosa, al quarto posto a meno tre dalla vetta, venendo sorpassata proprio dai rivali di giornata e dal Trebbo. Proprio il Trebbo sarà l’avversario del San Felice nel sesto turno di campionato del Girone C di Promozione: secondo scontro diretto consecutivo, dunque, per i giallorossi, che hanno subito l’occasione per rifarsi, dopo il ko contro la Cdr Mutina. Cercano riscatto, ma questa volta per un avvio di campionato deludente, anche Cavezzo, Virtus Camposanto e Quarantolese: quest’ultima, ancora a 0 punti, ospiterà una Vadese Sole Luna che la sopravanza di una sola lunghezza, occupando il penultimo posto in classifica, mentre il Cavezzo scenderà in campo nell’anticipo del sabato pomeriggio contro il X Martiri e la Virtus Camposanto riceverà la visita del Fossolo 76.

Promozione, Girone C, calendario giornata 6:

Sabato 15 ottobre, ore 15:

Cavezzo – X Martiri

Domenica 16 ottobre, ore 15.30:

Atletic Cdr Mutina – Atletico Spm Calcio

Calcio Zola Predosa – Msp Calcio

Castelnuovo – Porretta 1924

Faro Coop – Casumaro

Quarantolese – Vadese Sole Luna

Trebbo 1979 – San Felice

Virtus Camposanto – Fossolo 76 Calcio

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 15

Trebbo 1979 13

Atletic Cdr Mutina 13

San Felice 12

Faro Coop 9

Castelnuovo 8

Casumaro 7

Fossolo 76 Calcio 7

Porretta 1924 7

Atletico Spm Calcio 7

Msp Calcio 6

Cavezzo 4

X Martiri 3

Virtus Camposanto 2

Vadese Sole Luna 1

Quarantolese 0

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017