Promozione: derby Quarantolese – San Felice, il Cavezoz ospita il Fossolo

di Simone Guandalini – Derby della Bassa modenese tra Quarantolese e San Felice in programma nell’ottavo turno del Girone C di Promozione. Umori opposti a quelli di qualche settimana fa per le due formazioni: il San Felice, reduce da due ko consecutivi sul campo “casalingo” di Cavezzo negli scontri diretti contro Cdr Mutina e Zola Predosa (intervallati dal successo esterno contro il Trebbo) ha perso la scia della capolista Zola Predosa, ora distante sei punti in classifica, mentre la Quarantolese, dopo cinque ko nelle prime cinque giornate, ha raccolto quattro punti nelle ultime due, frutto della vittoria interna contro la Vadese Sole Luna e dell’ottimo pareggio esterno contro l’Atletic Cdr Mutina. Per quanto riguarda le altre formazioni della Bassa modenese impegnate nel Girone C di Promozione, invece, match casalingo in programma per il Cavezzo, che ospiterà il Fossolo per provare a dare continuità all’importante successo sul campo del Casumaro, mentre la Virtus Camposanto, reduce dal pari a reti bianche contro la Vadese Sole Luna, riceverà la visita del Monte San Pietro, che sopravanza la formazione della Bassa di un solo punto in classifica.

Promozione, Girone C, calendario giornata 8:

Sabato 29 ottobre, ore 15:

Calcio Zola Predosa – Atletico Spm Calcio

Domenica 30 ottobre, ore 14.30:

Castelnuovo – Casumaro

Cavezzo – Fossolo 76 Calcio

Faro Coop – Vadese Sole Luna

Quarantolese – San Felice

Trebbo 1979 – Atletc Cdr Mutina

Virtus Camposanto – Msp Calcio

X Martiri – Porretta 1924

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 21

Faro Coop 15

Atletic Cdr Mutina 15

San Felice 15

Trebbo 1979 14

Porretta 1924 11

Castelnuovo 9

X Martiri 9

Atletico Spm Calcio 8

Cavezzo 7

Msp Calcio 7

Fossolo 76 Calcio 7

Casumaro 7

Virtus Camposanto 6

Quarantolese 4

Vadese Sole Luna 2

